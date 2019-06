LONDRES (Reuters) - A Opep provavelmente prorrogará um acordo sobre cortes de produção em um encontro na próxima semana, mantendo as restrições de oferta ao menos no mesmo nível definido atualmente em vigor desde janeiro, disse o ministro de Petróleo do Iraque nesta quinta-feira.

Um acordo entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados incluindo a Rússia para cortar 1,2 milhão de barris em oferta vai até o final de junho, e reuniões estão agendadas em 1 e 2 de julho em Viena para discutir os próximos passos.

"A prorrogação no mínimo seria no mesmo nível, porque não tem sido muito efetivo, tem sido efetivo até certo nível para minimizar o excesso de oferta no mercado, mas agora há ideias ou pedidos para avançar ainda mais", disse o ministro Thamer Ghadhban.

Ele afirmou que o tema deve ser discutido em Viena.

Ghadhban também afirmou a jornalistas em Londres que a Exxon completou a evacuação de seu pessoal de um campo de petróleo no sul do Iraque devido a questões de segurança.

Disputas contratuais e as preocupações com segurança têm atrasado um acordo de 53 bilhões de dólares com a gigante de energia dos EUA para aumentar a produção de petróleo do Iraque em seus campos ao sul, disseram autoridades do governo iraquiano.

Ghadhban disse nos bastidores de um evento do setor de petróleo em Londres que os dois lados estão elaborando um acordo, acrescentando que um obstáculo relacionado a preços e ajustes pela inflação permanece.

"Estamos agora trabalhando na versão final do nosso acordo. O ponto tem a ver com preços, inflação e deflação, relacionados ao fluxo de caixa, como olhar para o preço e o retorno. É puramente um ponto técnico, não político", disse o ministro.

(Por Shadia Nasralla e Ahmad Ghaddar)