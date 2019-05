Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A operadora japonesa de telecomunicações Ymobile anunciou nesta quarta-feira que adiará o lançamento do smartphone Huawei P30 Lite, após a imposição de restrições comerciais dos Estados Unidos contra a fabricante chinesa.

O smartphone da Huawei deveria ser colocado à venda na sexta-feira pela Ymobile, mas um porta-voz do grupo SoftBank, controlador da operadora, disse que a empresa de telecomunicações prefere ter certeza de que pode vender o aparelho devido às restrições dos EUA.

O Departamento de Comércio dos EUA proibiu na semana passada que a Huawei compre produtos norte-americanos, uma grande escalada na guerra comercial entre as duas principais economias do mundo e que foi iniciada pelo governo de Donald Trump. Segundo Washington, a Huawei está envolvida em atividades contrárias à segurança nacional dos EUA.

Outra operadora japonesa de telecomunicações, a KDDI, disse nesta quarta-feira que deixou em espera o lançamento do celular Huawei P30 Lite Premium. A maior empresa de telecomunicações do Japão, a NTT Docomo, disse que está considerando suspender as reservas para venda do smartphone Huawei P30 Pro.