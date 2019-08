A falta de acordo entre Brasil e Paraguai em relação ao pagamento de uma cota de energia de Itaipu pode impedir que a usina hidrelétrica cumpra parte de seus compromissos financeiros. No primeiro semestre, o impasse gerou dívida de US$ 50 milhões.

“Não deixamos de honrar até agora nenhum de nossos compromissos, mas se isso continuar até o fim do ano, poderia sim afetar a vida orçamentária da usina. Seria mais ou menos como se houvesse um contingenciamento”, declarou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, em entrevista coletiva, ontem, em Foz do Iguaçu (PR).

O impasse é causado por conta do uso de energia elétrica que deveria ser destinada à Eletrobras por parte da Administração Nacional de Eletricidade (Ande), estatal elétrica do Paraguai. Isso teria ocorrido devido a uma contratação subdimensionada do país vizinho.

Luna e Silva destaca que a discussão sobre contratação de energia fica a cargo da Eletrobras e da Ande. “Essa parte tem que ficar fora da usina, até para preservar a relação. Nossa expectativa é que seja resolvida no curto prazo, pois é de interesse tanto da Eletrobras quanto da Ande.”

O general garante que a controvérsia ainda não atrapalhou as operações de Itaipu. “Em julho tivemos um recorde histórico de produtividade. Nada atrapalhou a usina elétrica.”

O diretor afirmou que a possibilidade de impeachment do presidente do Paraguai, Mario Abdo Banítez, causa preocupação. "Qualquer coisa que cause desconforto é negativo. Torcemos para que a questão seja resolvida no nível técnico." A repercussão negativa do acordo gerou uma crise política no país vizinho.