A lei que estipulou um marco regulatório na proteção de dados pessoais diz que a punição das empresas irregulares estará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Mas no apagar das luzes, o governo Temer, postergou a vigência da lei por mais seis meses. Esse é o tema do artigo do advogado Kristian Rodrigo Pscheidt. PÁGINA 2