SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de meios de pagamento PagSeguro teve lucro líquido de 322,8 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 41,8% ante mesmo período de 2018, com impulso da forte expansão de receitas com segundo balanço divulgado nesta quinta-feira.

A companhia, que compete no Brasil com empresas como Mercado Pago, Stone, Cielo e Rede, teve expansão de 38,7% na receita líquida total, para 1,39 bilhão de reais.

A base de usuários ativos da empresa subiu 34,8%, para 4,7 milhões e o volume total de pagamentos avançou 58,7%, para 26,75 bilhões de reais.

As ações da PagSeguro em Nova York subiram 1,6% nesta quinta-feira, cotadas a 46,52 dólares.

O resultado da companhia foi divulgado um dia após a Stone publicar lucro líquido de 172 milhões de reais para o segundo trimestre, crescimento de 173% no comparativo anual.

(Por Alberto Alerigi Jr.)