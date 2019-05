PARIS (Reuters) - As principais potências industriais ocidentais vão simular, pela primeira vez em conjunto, um grande ataque de segurança cibernética ao setor financeiro no próximo mês, disseram autoridades francesas nesta sexta-feira.

O exercício, organizado pelo banco central francês sob a presidência da França do Grupo dos Sete (G7), será baseado no cenário de um componente técnico amplamente utilizado no setor financeiro sendo infectado por malware, disse Nathalie Aufauvre, diretora de estabilidade financeira do Banco da França.

Instituições como o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra já fizeram esses testes, mas o exercício de junho será o primeiro a ultrapassar as fronteiras no nível do G7, disse Aufauvre em conferência sobre segurança cibernética.

"As ameaças cibernéticas são a prova de que precisamos de mais multilateralismo e mais cooperação", disse o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, durante a conferência.

Aufauvre disse que o exercício de três dias tem como objetivo demonstrar os efeitos transfronteiriços de um ataque, e envolveria 24 autoridades financeiras dos sete países, incluindo bancos centrais, órgãos do mercado e ministérios de finanças.

Representantes do setor privado na França, Itália, Alemanha e Japão também participarão.

(Por Leigh Thomas)