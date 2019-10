O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME), Reive Barros, afirmou que o volume de energia contratado nesta sexta-feira, com previsão de entrega a partir de 2025, garante a infraestrutura energética necessária para a retomada da atividade econômica do País. "Em nossa avaliação, o resultado deste leilão foi um sucesso. Havia a percepção no mercado que o volume de energia a ser contratado seria pequeno, dada a atual conjuntura. Porém, as demandas contratadas asseguram a necessidade de crescimento do País em 2025", comentou.

Em função do fraco desempenho da economia brasileira este ano, a expectativa do mercado era que a demanda das distribuidoras para este leilão ficasse bem abaixo de 1 mil MW médios, girando em torno de uns 700 a 800 MW médios.

Contudo, o leilão viabilizou a contratação de 91 empreendimentos, com 2,9 mil MW de capacidade instalada e uma garantia física de 1,7 mil MW médios, dos quais 1,155 mil MW médios foram vendidos no certame.

"Se formos considerar os leilões realizados A-4 e A-6 realizados este ano, estamos adquirindo 3,5 mil MW de capacidade instalada. Esse é um volume considerável, tendo em vista a situação que estamos vivendo, mas temos a expectativa de retomada do crescimento depois das reformas que o governo federal está promovendo. Temos energia assegurada para atender essa retomada da economia", argumentou o secretário do MME.