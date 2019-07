RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras que assinou nesta segunda-feira termo de compromisso com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que prevê a venda de seus ativos no transporte e distribuição de gás, visando à abertura do mercado brasileiro de gás natural e à atração de novos investidores.

O termo também teve como objetivo suspender procedimentos administrativos instaurados pelo Cade para investigar a atuação da Petrobras no setor de gás natural. A empresa é altamente dominante nas atividades.

(Por Marta Nogueira)