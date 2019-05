SÃO PAULO (Reuters) - A estatal Petrobras anunciou uma elevação média de 0,0577 real por litro nos preços do diesel em suas refinarias a partir de sábado, para em média 2,3047 reais por litro, enquanto as cotações da gasolina foram mantidas inalteradas, segundo informações no site da companhia nesta sexta-feira.

O reajuste, de 2,57 por cento, é o primeiro praticado pela petroleira para o diesel desde 18 de abril, quando os preços subiram 4,8 por cento.

A Petrobras leva em consideração em sua política de preços o chamado Preço Paridade Internacional (PPI), influenciado por fatores como câmbio e o preço do barril de petróleo no mercado internacional. A companhia utiliza ainda mecanismos de proteção através de derivativos financeiros para reduzir a frequência dos reajustes.

(Por Luciano Costa)