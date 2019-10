(Reuters) - A Petrobras assinou contrato para vender a totalidade de sua participação no Polo Lagoa Parda, no Espírito Santo, para a Imetame Energia, em negócio que envolve 9,37 milhões de dólares, informou a estatal em fato relevante nesta sexta-feira.

De acordo com a petroleira, o valor da venda será pago em duas parcelas, sendo uma de 1,4 milhão de dólares, na assinatura do contrato, e outra de pouco menos de 8 milhões de dólares no fechamento da transação.

O Polo Lagoa Parda, que tem a Petrobras como operadora com 100% de participação, é compreendido pelas concessões terrestres de Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha, com produção média de aproximadamente 300 barris de óleo por dia e 5,5 mil metros cúbicos diários de gás.

"A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas", disse a Petrobras.

(Por Gabriel Araujo)