RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras tem conversado com a japonesa Mitsui sobre como será feito o desinvestimento de sua participação na Gaspetro, unidade que controla distribuidoras de gás e na qual as empresas são sócias, disse nesta sexta-feira a diretora de Refino e Gás Natural da estatal, Anelise Lara.

Ela acrescentou, no entanto, que ainda não há uma definição na Petrobras sobre um modelo para a transação, embora a Mitsui tenha preferência na negociação por já ser sócia do ativo.

Um plano do governo brasileiro para fomentar a competição na indústria de gás natural e reduzir preços determina que a Petrobras deve vender toda sua participação em empresas de distribuição e transporte do insumo.

Em entrevista a jornalistas sobre os resultados do segundo trimestre, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse também que a empresa reduzirá a zero a fatia na Gaspetro, seguindo as diretrizes do plano governamental, o "Novo Mercado de Gás".

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)