SÃO PAULO - A estatal Petrobras iniciou uma nova fase no processo para venda da integralidade de sua controlada Liquigás Distribuidora, na qual interessados que assinaram acordo de confidencialidade junto à companhia receberão mais informações sobre o ativo e orientações para envio de propostas não vinculantes.

Em comunicado nesta sexta-feira, a petroleira acrescentou ainda que revisou os requisitos de "compliance" para a admissão de participantes no processo competitivo de desinvestimento.

"Por isso, potenciais investidores que atendam aos critérios de elegibilidade poderão manifestar interesse na transação até o dia 17 de maio", disse a empresa.

A Liquigás é uma empresa de capital fechado que atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com presença em 23 estados brasileiros, segundo informações do site da companhia.

A empresa conta com 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodo-ferroviário, 4 unidades de envasamento em terceiros e uma rede com aproximadamente 4.800 revendedores autorizados.

(Por Luciano Costa)