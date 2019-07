RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras assinou nesta quarta-feira dois contratos para a venda de ativos de exploração e produção em águas rasas nas Bacias de Campos e Santos, no valor total de 1,5 bilhão de dólares, informou a companhia em um fato relevante ao mercado.

A negociação de ativos ocorre em um momento em que a Petrobras busca focar na exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas, no pré-sal, ao mesmo tempo em que visa reduzir seu endividamento.

Um dos contratos foi o fechamento da venda dos polos de Enchova e Pampo, que contém 10 campos na Bacia de Campos, por 851 milhões de dólares, para a Trident Energy.

Na semana passada, a Reuters informou, com base em fontes com conhecimento do assunto, que a Trident sairia vencedora no processo.

A produção total atual de óleo e gás desses campos é de cerca de 25,5 mil barris por dia. Com a transação, a Trident passará a ser a operadora dessas concessões com 100% de participação nas mesmas.

A segunda operação foi a venda do campo de Baúna, na Bacia de Santos, por 665 milhões de dólares, para a australiana Karoon .

O campo de Baúna iniciou suas operações em fevereiro de 2013 e produz atualmente cerca de 20 mil barris de óleo por dia através do FPSO Cidade de Itajaí.

(Por Marta Nogueira)