RIO DE JANEIRO - A Petrobras recebeu três ofertas pela Liquigás, unidade de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) da estatal, disseram duas fontes à Reuters, em meio a um processo de venda do ativo que havia definido prazo até sexta-feira para a apresentação de propostas vinculantes pelos interessados.

A Liquigás atua no envasamento, distribuição e comercialização de GLP no Brasil por meio dos segmentos de negócios engarrafados e a granel.

"Tivemos três ofertas e muito boas", disse nesta segunda-feira uma das fontes com conhecimento do assunto, que falou sob a condição de anonimato porque as informações sobre a transação não são públicas.

A expectativa da companhia é fechar a venda da Liquigás --líder no segmento de GLP envasado, com ampla presença nacional-- até novembro, acrescentou a fonte, que não abriu o nome dos ofertantes.

Uma segunda fonte afirmou que, após negociações, a proposta vencedora será levada ao conselho de administração para uma decisão final.

O período de entrega de propostas pela Liquigás havia sido adiado em pouco mais de uma semana após pedidos de potenciais investidores, que queriam mais tempo para realizar as devidas avaliações sobre a unidade, conforme publicou a Reuters anteriormente com fonte.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

A companhia é uma das dezenas de ativos que a Petrobras colocou à venda em uma ampla campanha de desinvestimentos com o objetivo de reduzir a dívida e priorizar a exploração e produção de petróleo em águas profundas.

A companhia já levantou 15 bilhões de dólares com as vendas de ativos no acumulado do ano até o fim de julho.