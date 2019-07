SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira redução de cerca de 2% no preço médio da gasolina e do diesel em suas refinarias a partir de sexta-feira, conforme informação do site da estatal.

A empresa informou redução de 0,036 real/litro no preço da gasolina, para 1,6457 real/litro, enquanto o diesel cairá 0,0444 real/litro, para 2,0205 reais/litro.

Ambas as cotações estão nos menores valores desde fevereiro, segundo dados compilados pela Reuters. A gasolina teve a quinta queda consecutiva, mas no ano ainda acumula alta de 9%. No caso do diesel, esta foi a segunda redução seguida, com o preço registrando ganho acumulado em 2019 de cerca de 12%.

A Petrobras não reajustava os combustíveis desde 9 de julho, quando realizou uma redução de quase 4% no diesel e de pouco mais de 4% na gasolina.

No período, dois fatores utilizados como parâmetro pela Petrobras para reajuste apresentaram queda: o preço do petróleo e o dólar frente o real.

Desde 9 de julho, o preço da gasolina no mercado norte-americano recuou cerca de 4%, assim como o petróleo WTI, negociado nos Estados Unidos, em linha também com baixas no valor de referência internacional, o petróleo Brent.

No mesmo período, o dólar recuou aproximadamente 2%, fechando nesta quinta-feira no menor nível em cinco meses ante o real, com investidores se desfazendo da moeda norte-americana em meio a maiores expectativas de que o Federal Reserve cortará juros de forma mais contundente no fim do mês.

(Por Roberto Samora e Gabriel Araujo)