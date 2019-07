Por Gram Slattery e Collin Eaton

RIO DE JANEIRO/HOUSTON (Reuters) - A Petrobras está reorganizando sua área de comercialização, disse a empresa à Reuters na segunda-feira, à medida que procura aproveitar ao máximo um esperado aumento nas exportações de petróleo e gás.

A estatal está dividindo sua unidade de Marketing e Comercialização em uma unidade doméstica e em outra internacional, disse a empresa em um comunicado, depois de duas fontes terem apontado as mudanças à Reuters.

"A Petrobras está desdobrando sua área de Marketing e Comercialização em Comercialização no Mercado Externo (CME) e em Comercialização no Mercado Interno (CMI)", disse a companhia. "A mudança busca alinhar a Petrobras ao movimento do setor e trazer mais sinergia, inovação e agilidade para seus negócios de comercialização."

A petroleira vem acelerando a produção de óleo e gás na área do pré-sal, o que, por sua vez, a levou a buscar novos mercados para exportação.

Em maio, a Reuters noticiou que a Petrobras armazenaria petróleo na China para responder melhor à demanda imediata de refinarias locais. Na semana passada, a diretora-executiva de Refino e Gás Natural da Petrobras afirmou que as exportações podem crescer em mais de 30% "nos próximos anos".

A área de comercialização da Petrobras é dividida principalmente por produtos, como petróleo e diversos combustíveis, mas a divisão principal se dividirá agora nos mercados doméstico e internacional, disseram as fontes, que pediram por anonimato, já que não estão autorizadas a falar publicamente.

A reorganização vem também em um momento em que as operações de comercialização da Petrobras enfrentam um grande escândalo de corrupção, que envolve importantes casas de trading de commodities, como Glencore , Trafigura, Mercuria Energy Group e Vitol.

Em dezembro, procuradores brasileiros indiciaram 14 pessoas, incluindo seis ex-funcionários da Petrobras, por participarem de um esquema de milhões de dólares em fraudes.

Em junho, a Reuters reportou que executivos da Petrobras, sendo que ao menos um deles permanece na empresa, ignoraram avisos de funcionários a respeito de uma corretora de combustíveis que procuradores agora dizem ter sido um agente fundamental no esquema.

