SÃO PAULO (Reuters) - A petroleira PetroRio teve aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aquisição de dois ativos da norte-americana Chevron: uma fatia de 51,74 por cento no campo de Frade, na bacia de Campos, e uma participação de 50 por cento no bloco CE-M-715, na bacia do Ceará.

Segundo despacho do órgão anti-truste no Diário Oficial da União desta quinta-feira, o negócio foi aprovado sem restrições.

Em seu parecer, o Cade afirmou que a transação é "incapaz de alterar a estrutura dos mercados de produção e exploração de petróleo e gás natural no Brasil" principalmente devido às baixas participações de PetroRio e Frade no setor em âmbito nacional.

Com a compra, a PetroRio ampliará sua participação em Frade para 70 por cento e passará a ser a operadora do campo.

(Por Luciano Costa)