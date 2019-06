Além do acirramento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o conflito global ganha um novo episódio com as ameaças do presidente norte-americano Donald Trump ao México.

A piora do cenário externo traz riscos significativos ao crescimento econômico do Brasil, diz a estrategista de câmbio da Ourinvest, Fernanda Consorte. “A China é nosso principal parceiro comercial, e os EUA são o segundo. Se esses países entrarem em desaceleração, cairá a demanda por nossas mercadorias.”

Ela lembra que organismos internacionais, como FMI, Banco Mundial e OCDE têm cortado projeções de crescimento mundial em decorrência dos conflitos de comércio. A OCDE, por exemplo, diminuiu de 3,5% para 3,2% a projeção de alta para este ano. “É preciso lembrar que os anos em que o Brasil expandiu 6%, 7%, a demanda chinesa era crescente”, pontua Consorte.

A estrategista da Ourinvest conta que, logo que os EUA elevaram para 25% as tarifas de importação sobre US$ 200 bilhões de produtos chineses (no dia 7 de maio), uma cliente brasileira reclamou que não pôde mais exportar seus produtos à China.

O país asiático teria emitido uma lista de mercadorias que não serão mais importadas de nenhuma nação, inclusive do Brasil. Para Consorte, esse episódio se relaciona com o projeto chinês de ser autossuficiente em sua produção até 2025. “A China tem mostrado que não se dobrará tão fácil”, destaca. PÁGINA 6