SÃO PAULO - O Plano Safra 2019/20 está pronto e poderá ser lançado tão logo ocorra a votação no Congresso de um pedido do governo de 248,9 bilhões de reais em crédito suplementar, afirmou nesta segunda-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Inicialmente programado para 12 de junho, o anúncio do plano de financiamentos ao setor agrícola foi adiado por conta do atraso na votação do crédito suplementar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), o que, segundo a ministra, deve ocorrer entre terça-feira e quarta-feira.

"O plano está pronto para ser lançado. Assim que a gente tiver sinalização de que o Congresso votou, é uma questão só de agenda para o lançamento, mas já começa a acontecer", afirmou Tereza Cristina após participar de evento em Campinas (SP), segundo nota da pasta.

Do valor total do crédito suplementar, 10 bilhões de reais representam "recursos para equalização dos financiamentos do plano", de acordo com o ministério da Agricultura.

Tereza Cristina destacou ainda o oferecimento de novas ferramentas de crédito a médios e grandes produtores nesta temporada, mas garantiu que "pequenos agricultores estarão absolutamente protegidos".

(Por Gabriel Araujo)