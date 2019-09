SÃO PAULO (Reuters) - O plantio da primeira safra de milho 2019/20 do Paraná atingiu nesta semana 24% da área estimada, avanço de 15 pontos percentuais em relação à semana anterior, mas permanece abaixo dos níveis vistos em 2018, informou o Departamento Rural do Estado (Deral) nesta terça-feira.

De acordo com dados do órgão, em igual período do ano passado a safra de verão do milho no Estado possuía trabalhos de plantio concluídos em 37% da área projetada.

O Paraná enfrentou tempo seco nos últimos dias, o que gera atrasos e também influencia no plantio de soja, que, mesmo após a liberação do vazio sanitário na semana passada, ainda não registra trabalhos, segundo os números do Deral. [nL2N2601G2]

Em 17 de setembro do ano passado, quando o Estado teve o plantio mais acelerado da história, 9% da soja havia sido plantada no Paraná.

Nos próximos dias, entretanto, as chuvas começam a chegar ao Paraná, segundo dados da Refinitiv, com os acumulados até o dia 26 somando mais de 70 milímetros no sul do Estado e 40 milímetros no oeste, o que pode favorecer os trabalhos de plantio.

Em relação ao trigo, a colheita da safra 2018/19 do Paraná atingiu 44% da área estimada de plantio, avanço de 16 pontos percentuais na semana, com 51% da produção sendo avaliada como boa, disse o Deral.

