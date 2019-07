SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma online de investimento coletivo em startups EqSeed intermediou o aporte de 5,5 milhões de reais em empresas em três rodadas de investimento já concluídas no primeiro semestre, montante três vezes maior que o transacionado no mesmo período no ano passado, divulgou a empresa nesta sexta-feira.

Considerando as rodadas que ainda estão em aberto, a plataforma recebeu, nesse primeiro semestre, 9,4 milhões de reais em cinco rodadas. A meta para o ano é alcançar 36 milhões de reais em captações.

A companhia, que é a primeira do setor a receber autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), oferece uma plataforma para startups captarem recursos por meio de financiamento coletivo. O ticket médio investido nas rodadas já concluídas no primeiro semestre foi de 18,6 mil reais, crescimento de 66% ante o semestre anterior.

A EqSeed informou que aprova cerca de 1% das startups que solicitam investimentos em sua plataforma.

A CVM permite rodadas de captação em plataformas digitais de no máximo 5 milhões de reais por ano para empresas com faturamento de até 10 milhões de reais.

(Por Peter Frontini)