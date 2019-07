Por Stephanie Kelly e Devika Krishna Kumar

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 1% nesta sexta-feira, após fortes perdas na sessão anterior, apoiados pelas crescentes tensões entre EUA e Irã, mas pressionados por preocupações de que o crescimento econômico em desaceleração possa prejudicar a demanda petrolífera global.

Os valores de referência do petróleo marcaram perdas semanais, tendo decaído acentuadamente no início da semana por temores relacionados à demanda.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,54 dólar, a 62,47 dólares por barril. Já os futuros do petróleo dos EUA avançaram 0,24 dólar, encerrando a sessão a 55,63 dólares o barril.

Ainda assim, o WTI recuou 7% nesta semana, enquanto o Brent perdeu cerca de 5,5% no período, as maiores baixas para ambos os valores de referência desde o final de maio.

Os preços avançaram no final da sessão, depois que a Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta sexta-feira que capturou um navio-tanque de bandeira britânica, após o Reino Unido ter apreendido uma embarcação iraniana no início deste mês, ampliando ainda mais as tensões em uma importante rota marítima para o petróleo.

O episódio injetou mais risco geopolítico ao mercado petrolífero.

"Nossa opinião sobre o complexo ainda favorece grandes oscilações em ambas as direções, à medida que os preços continuam afetados por uma série de correntes cruzadas, que incluem o aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã no lado altista e as crescentes preocupações globais sobre a demanda no lado baixista", disse em nota Jim Ritterbusch, da Ritterbusch and Associates.

(Reportagem de Dmitry Zhdannikov em Londres, Aaron Sheldrick em Tóquio e Koustav Samanta em Cingapura)