Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo se mantiveram estáveis nesta segunda-feira, com tensões a respeito do programa nuclear do Irã equilibrando as preocupações quanto à desaceleração do crescimento econômico mundial, que afetaria a demanda por petróleo.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,12 dólar, a 64,11 dólares por barril, enquanto os futuros do petróleo dos Estados Unidos avançaram 0,15 dólar, para 57,66 dólares o barril.

Os valores operaram em alta durante boa parte da sessão, mas recuaram pouco antes do fechamento.

"Preocupações quanto ao que está ocorrendo no Golfo Pérsico continuam a apoiar o mercado, mas sem novos desenvolvimentos significativos, o mercado retornou ao nível inalterado", disse Gene McGillian, vice-presidente de pesquisas de mercado da Tradition Energy. "Preocupações com o crescimento da demanda estão segurando o mercado."

Nesta segunda-feira, o Irã ameaçou reiniciar centrífugas desativadas e acelerar seu enriquecimento de urânio para 20%, em um movimento que ameaça ainda mais o acordo nuclear de 2015, abandonado pelos EUA no ano passado.

No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia lançado um novo alerta às atividades nucleares do Irã. "É melhor eles tomarem cuidado", disse.

Os valores do petróleo seguem sob pressão das contínuas preocupações a respeito da demanda, uma vez que a guerra comercial entre EUA e China afetou as perspectivas para o crescimento econômico global.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar e Bozorgmehr Sharafedin em Londres e Aaron Sheldrick em Tóquio)