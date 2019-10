(Reuters) - Um prédio residencial de sete andares desabou em Fortaleza na manhã desta terça-feira e deixou ao menos uma pessoa morta, além de 10 pessoas consideradas desaparecidas e sete feridas, disse um oficial do Corpo de Bombeiros do Ceará.

A emissora Globonews mostrou imagens gravadas por uma câmera de segurança do momento do desabamento, que mostram uma enorme nuvem de fumaça sobre escombros no local onde ficava o edifício.

De acordo com a Globonews, moradores e vizinhos disseram que cerca de 20 pessoas estariam dentro do edifício no momento do desabamento. O prédio estaria passando por uma reforma, acrescentou a emissora.

Procurados pela Reuters, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não estavam disponíveis de imediato para passar informações sobre o acidente.

Um oficial do Corpo de Bombeiros disse em entrevista no local do acidente transmitida pela Globonews que uma pessoa foi retirada morta dos escombros do desabamento ocorrido por volta das 10h30 da manhã.

Segundo o bombeiro, 10 pessoas são consideradas desaparecidas por relatos de familiares e sete foram socorridas com ferimentos. Outras duas pessoas soterradas estão em contato com as equipes de socorro e serão resgatadas em breve, acrescentou.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), retornou a Fortaleza de viagem a Brasília para acompanhar a operação de resgate.

"Sobre o desabamento do prédio residencial em Fortaleza, determinei o uso de toda a força operacional dos Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Defesa Civil e todos os órgãos estaduais que possam auxiliar no socorro às vítimas", disse o governador em publicação no Facebook.

"Além das ações efetivas das nossas forças de segurança, façamos uma corrente de oração para que as vidas sejam salvas", acrescentou.

De acordo com o portal de notícias G1, além das pessoas soterradas, transeuntes que foram atingidos pelo desabamento foram levadas para hospitais.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)