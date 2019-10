(Reuters) - Um prédio residencial de sete andares desabou em Fortaleza na manhã desta terça-feira e deixou nove pessoas desaparecidas, enquanto outras nove foram resgatadas com vida, disse o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que desmentiu informação anterior do Corpo de Bombeiros de que ao menos uma morte tinha sido confirmada.

A emissora Globonews mostrou imagens gravadas por uma câmera de segurança do momento do desabamento, que mostram uma enorme nuvem de fumaça sobre escombros no local onde ficava o edifício.

De acordo com nota do governo do Ceará, estima-se que 18 pessoas estavam no prédio no momento do desabamento. O prédio estaria passando por uma reforma, de acordo com a GloboNews.

Procurados pela Reuters, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não estavam disponíveis de imediato para dar informações sobre o acidente.

Santana retornou de Brasília a Fortaleza para acompanhar a operação de resgate.

"Sobre o desabamento do prédio residencial em Fortaleza, determinei o uso de toda a força operacional dos Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Defesa Civil e todos os órgãos estaduais que possam auxiliar no socorro às vítimas", disse o governador em publicação no Facebook.

"Além das ações efetivas das nossas forças de segurança, façamos uma corrente de oração para que as vidas sejam salvas", acrescentou.

De acordo com o portal de notícias G1, além das pessoas soterradas, transeuntes atingidos pelo desabamento foram levadas para hospitais.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)