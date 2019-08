O acordo entre o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e a União Europeia (UE), que demorou mais de 20 anos para ser celebrado, pode ser inviabilizado, diante do conflito após as queimadas.

O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB) Estevão Chaves de Rezende Martins afirma que, se o presidente Jair Bolsonaro, não amenizar o tom beligerante sobre o tema, as ameaças de sanções econômicas contra o Brasil podem se concretizar.

Contudo, é de interesse direto do setor agroexportador nacional mais profissionalizado que esta crise não se estenda. Por isso, a cientista política Ariane Roder, professora no Instituto Coppead de Administração da UFRJ, avalia que a bancada ruralista, até agora mais discreta, deverá começar a pressionar o Executivo federal.

“A bancada ruralista é a base do governo e dá suporte a ele. E essa postura do Bolsonaro tende a fragilizar a base”, comenta Roder. “E o presidente tem interesse de manter a base para aprovar reformas, como a da Previdência e a tributária”, acrescenta. A especialista da UFRJ ressalta que a primeira medida dos países para exercer pressão sobre um governo é a sanção comercial. Isso, para ela, preocupa, já que o Brasil ainda tenta se recuperar da crise. Na sexta (23), a França e a Irlanda ameaçaram bloquear o acordo entre Mercosul e UE e a Finlândia, que ocupa a presidência rotativa da UE, cogita pedir ao bloco que interrompa as compras de carnes do País. PÁGINA 6