A produção física da indústria eletroeletrônica no primeiro trimestre recuou 7,3% sobre igual período do ano passado, informou a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com perda de dinamismo desde a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. A produção de bens do setor não retomou a atividade desde a greve dos caminhoneiros, disse o presidente da Abinee, Humberto Barbato. Página 3