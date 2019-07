MELBOURNE (Reuters) - A BHP, maior mineradora do mundo, reportou na terça-feira uma recuperação em sua produção de minério de ferro no quarto trimestre, após um ciclone ter impactado a produção em março, projetando uma modesta alta na produção em 2019/20 em meio a uma alta nos preços.

A BHP atingiu sua meta revisada para a produção de minério de ferro, mas apontou 1 bilhão de dólares em perdas de produtividade no ano fiscal de 2019 em seu relatório trimestral de produção, devido a problemas em suas operações com commodities.

A produção de minério de ferro da anglo-australiana caiu para 71 milhões de toneladas no quarto trimestre encerrado em 30 de junho, ante 72 milhões há um ano, mas teve alta de 12% na comparação com o trimestre encerrado em março.

A produção da empresa em diversas commodities se recuperou em geral ante o trimestre encerrado em março, geralmente o mais fraco devido às condições climáticas na Austrália.

As mineradoras têm se beneficiado de preços em alta no minério de ferro, depois que um desastre em uma barragem no Brasil levou a um aperto na oferta global da matéria-prima do aço.

Analistas esperam que alguns desses lucros inesperados sejam repassados aos acionistas quando as mineradoras australianas reportarem seus lucros no próximo mês.

A BHP projetou uma produção de minério de ferro de 273 a 286 milhões de toneladas para o ano fiscal de 2020, um aumento de 1% a 6% em relação à produção de 270 milhões de toneladas em 2019 e um pouco abaixo das 275 milhões de toneladas de 2018.

A escassez de minério de ferro no mercado ainda foi exacerbada depois que o ciclone Veronica atingiu a costa da Austrália Ocidental em março, impactando vários centros de exportação de minério de ferro.

Em outras relação a commodities, a BHP prevê um declínio de 9% a 4% na produção de petróleo e um crescimento de 1% a 8% na produção de cobre no próximo ano fiscal, além de uma queda na produção de carvão energético.

(Por Melanie Burton em Melbourne)