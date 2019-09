LONDRES (Reuters) - A produção de petróleo da Arábia Saudita estará de volta aos níveis normais mais rápido do que se pensava inicialmente, após ataques durante o fim de semana sobre instalações no país, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento dos últimos acontecimentos nesta terça-feira.

O reino está perto de recuperar 70% dos 5,7 milhões de barris por dia (bpd) em capacidade de produção perdida devido aos ataques, disse uma das pessoas, uma importante fonte saudita.

Essa fonte afirmou que a produção deve voltar totalmente à normalidade em entre duas e três semanas.

(Por Alex Lawler e Dmitry Zhdannikov)