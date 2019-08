A produção de veículos automotores cresceu 14,2% em julho na comparação com junho, passando de 233,2 mil unidades para 266,4 mil unidades. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Na comparação com julho do ano passado, a produção de veículos cresceu 8,4%. No ano passado, no mesmo mês, as montadoras produziram 245,6 mil unidades.

No acumulado ano até julho, a produção de veículos cresceu 3,6% para 1,74 milhão de unidades.

