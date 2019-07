SÃO PAULO - O governo paulista afirmou nesta sexta-feira que anunciará na segunda-feira (29) um investimento de 7 bilhões de reais da produtora de celulose Bracell para expansão de uma fábrica da empresa no interior do Estado.

Em aviso à imprensa, o governo de São Paulo acrescentou que, com a expansão, a produção atual da fábrica passará de 250 mil toneladas para mais 1,25 milhão de toneladas por ano. O investimento, batizado de "Projeto Star", deve empregar até 7.500 trabalhadores durante o pico de implantação.

A Bracell, do grupo RGE, sediado em Cingapura, iniciou operações no Brasil em 2003, com a aquisição da BSC (Bahia Specialty Cellulose) e da Copener (Florestal) na Bahia. Em agosto do ano passado, a atuação da empresa foi ampliada com a aquisição da Lwarcel Celulose em São Paulo.

A companhia afirma que possui aproximadamente 234 mil hectares de terras próprias, dos quais cerca de 83 mil são áreas de preservação ambiental. A capacidade instalada é de 750 mil toneladas de celulose por ano na Bahia e São Paulo.

A expansão em São Paulo, que envolve as cidades de Lençóis Paulista e Macatuba, deve ser concluída até o final de 2021. No Estado a empresa produz celulose de eucalipto branqueada usada em papéis e embalagens.