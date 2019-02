SÃO PAULO (Reuters) - A previsão para 2019 do preço médio de referência da eletricidade no mercado de curto prazo, chamado Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), avançou 12,7 por cento ante estimativa anterior, para 293 reais por MWh, no submercado Sudeste/Centro-Oeste, informou nesta segunda-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Segundo o órgão, a hidrologia ruim do fim de 2018 persiste nos cenários de fevereiro, fazendo com que a projeção para o PLD médio salte dos 260 reais da estimativa anterior.

"A redução das afluências, que começou ainda no final de 2018, provocada por um bloqueio das frentes frias, persistiu até fevereiro, impactando diretamente na elevação do preço, mesmo no período úmido", declarou em nota Camila Giglio, integrante da gerência de preços da CCEE.

Ainda de acordo com a CCEE, outro impacto da hidrologia foi na redução nos níveis de armazenamento dos principais reservatórios --no Sudeste, foi registrada queda de 2 pontos percentuais nos índices; no Sul, de 3,9 pontos.

A câmara aponta que as situações geraram aumento no PLD durante fevereiro, com preço médio no centro-sul do país em 444 reais por MHw, valor que será reduzido para 340 reais no início de março graças à melhora no cenário no fim deste mês, mas que não deixará de acarretar em alta na projeção do PLD médio para 2019.

(Por Gabriel Araujo)