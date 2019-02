SÃO PAULO (Reuters) - A proposta do governo Jair Bolsonaro de realizar uma operação de capitalização da Eletrobras estará pronta até junho, disse nesta quarta-feira o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, destacando que a pasta já tem interagido com parlamentares sobre o tema.

"Nós, a nível de governo, não vamos preparar, por exemplo, um projeto de lei e encaminhar para o Congresso. Não, nós vamos discutir com os líderes do Congresso, os deputados que fazem parte das comissões... e o ideal seria que essa proposta saísse do próprio Congresso, depois de trabalhadas a quatro mãos com o Executivo e os órgãos de fiscalização", explicou ele a jornalistas, após participar de evento do BTG Pactual em São Paulo.

"Minha vontade pessoal é que ele (o projeto) surja do próprio Congresso, não desarquivando o projeto de lei passado e nem fazendo emendas", acrescentou ele, em referência um PL sobre a operação que chegou a ser avaliado durante o governo Michel Temer, mas acabou "hibernado" pelos parlamentares.

(Por Luciano Costa)