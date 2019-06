O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, pontuou, ontem, que, dos 26 estados e o Distrito Federal, 14 unidades da federação gastam com pessoal acima do limite de 60% da arrecadação, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Este parâmetro tem como referência relatório com base na situação verificada em 2017. PÁGINA 8