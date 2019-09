RIO DE JANEIRO (Reuters) - (Corrige no primeiro parágrafo para esclarecer que Philippe Blanchard é presidente da Total E&P no Brasil, não da Total Eren)

A Total Eren, braço de energia renovável da gigante francesa de petróleo Total, prevê atingir 1 GW de capacidade instalada no Brasil em até dez anos, ante os cerca de 140 MW atualmente, afirmou na sexta-feira o presidente da Total E&P no país, Philippe Blanchard.

"Temos a ambição de chegar a 1 GW aqui no Brasil daqui a cinco ou dez anos", afirmou ele, durante sua apresentação em evento sobre transição energética promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), no Rio de Janeiro.

Após sua palestra, o executivo preferiu não apresentar mais detalhes a jornalistas sobre seu plano.

A empresa, que tem três projetos solares no país, fechou em abril a aquisição de seu primeiro projeto de geração eólica no Brasil, um complexo no Rio Grande do Norte que prevê capacidade instalada de cerca de 92 megawatts.

(Por Marta Nogueira)