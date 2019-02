A proposta de reforma da Previdência Social do governo Jair Bolsonaro (PSL) tende a jogar as decisões do mundo do trabalho mais para as mãos do empregado e do empregador do que para o Estado.

É o que avaliam especialistas ouvidos pelo DCI. Um dos pontos comentados por eles é a previsão de que as empresas não precisarão mais recolher o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho) para empregados aposentados que continuarem trabalhando, bem como o fim da necessidade de multa de 40% sobre o saldo do fundo na demissão. A medida está prevista na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma proposta pelo governo.

Para o coordenador do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Ricardo Balistiero, a decisão pode provocar várias situações. Uma delas seria a criação de um nicho no mercado de trabalho voltado somente para os idosos aposentados, tendo em vista que as empresas passariam a ter menos encargos com eles.

Outra possibilidade seria a empresa retardar a demissão até a aposentadoria para, dessa forma, não pagar a multa de 40%.“O intuito do é criar mecanismos para que as pessoas permaneçam por mais tempo no mercado de trabalho”, ressalta Balistiero. PÁGINA 6