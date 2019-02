HELSINQUE (Reuters) - A Rovio Entertainment, desenvolvedora da franquia de jogos móveis Angry Birds, disse que espera que as vendas cresçam este ano, impulsionada por novos lançamentos de jogos e de filmes, após seu lucro operacional do quarto trimestre ser dividido pela metade.

A Rovio, que foi listada em Helsinque em setembro de 2017, foi afetada pela alta dependência da marca Angry Birds, lançada em 2009, além da dura concorrência.

A companhia finlandesa informou que o lucro operacional ajustado no quarto trimestre foi de 5,3 milhões de euros, menor em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas caíram 1,7 por cento ano a ano, para 72,7 milhões de euros.

No entanto, a Rovio espera aumentar as vendas de 2019 para 300 milhões a 330 milhões de euros, ante 281,2 milhões de euros no ano passado, com margem de lucro operacional ajustada caindo para 9-11 por cento, de 11,1 por cento no ano passado.

Rovio entrou no segmento de cinema com um filme do Angry Birds em 2016, que arrecadou cerca de 350 milhões de dólares nas bilheterias e a sequência está prevista para agosto.

"Esperamos que o filme e o marketing ao redor impulsionem nossos negócios de licenciamento, além de levar os usuários aos nossos jogos Angry Birds no final de 2019", disse a empresa.

(Por Tarmo Virki em Helsinque)