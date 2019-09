MOSCOU (Reuters) - A agência estatal russa Roskomnadzor disse nesta sexta-feira que pediu ao Facebook e ao Google que proibissem a publicação de anúncios políticos durante as eleições de domingo e no dia anterior, de acordo com a lei russa.

A Rússia realizará várias eleições regionais no domingo, inclusive em Moscou.

O não cumprimento seria visto como uma intromissão nos assuntos soberanos da Rússia, afirmou o órgão.

(Por Nadezhda Tsydenova)