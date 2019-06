SÃO PAULO (Reuters) - A São Martinho, uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil, planeja construir uma instalação para produção de etanol de milho em Goiás, afirmou a empresa em comunicado.

A companhia é mais um caso em um crescente número de empresas passando a produzir etanol de milho no país, onde o biocombustível sempre foi produzido a partir da cana-de-açúcar.

A produção de milho no Brasil avançou acentuadamente nos últimos cinco anos, à medida que agricultores consolidaram um sistema de rotação de culturas, com a soja no verão e o milho no inverno.

No comunicado, publicado na terça-feira, a São Martinho afirmou que planeja construir a unidade no município de Quirinópolis, importante área produtora do grão em Goiás.

A unidade, anexa à usina Boa Vista, também da São Martinho, terá capacidade para produzir até 200 milhões de litros de etanol hidratado e 140 mil de toneladas de grãos secos por destilação (DDGs) por ano.

A São Martinho prevê investir 350 milhões de reais no projeto. A companhia não mencionou um prazo estimado para a construção da fábrica.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)