SÃO PAULO (Reuters) - A companhia paulista de água e saneamento Sabesp vai participar de programa de revitalização de áreas verdes da capital paulista, incentivado pelo governo de São Paulo.

O programa deve ser anunciado a jornalistas no sábado, informou a Sabesp.

"O governador João Doria anuncia neste sábado, com presença do presidente da Sabesp, Benedito Braga, a recuperação de áreas verdes públicas na cidade de São Paulo", afirmou a empresa em comunicado à imprensa. "A companhia vai promover a revitalização desses espaços públicos", afirmou a Sabesp sem dar detalhes sobre investimentos.

