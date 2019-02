SÃO PAULO (Reuters) - A safra de soja 2018/19 do Brasil, em colheita, deve atingir 115,4 milhões de toneladas, disse nesta sexta-feira a Safras & Mercado, em um ligeiro corte ante os 115,7 milhões considerados em janeiro.

Conforme a consultoria, "as maiores perdas da safra brasileira já foram contabilizadas" e "a melhora climática registrada nas últimas semanas em praticamente todas as regiões produtoras do país vem impedindo que as perdas avancem, principalmente no Centro-Oeste e no Sudeste".

Caso o volume se confirme, o Brasil, maior exportador mundial da oleaginosa, colherá menos que o recorde observado em 2017/18, estimado pela consultoria em 121,7 milhões de toneladas.

(Por José Roberto Gomes)