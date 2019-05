SEUL (Reuters) - A Samsung informou nesta terça-feira que ainda não pode confirmar uma data de envio aos clientes do smartphone com tela dobrável Galaxy Fold e pediu desculpas pelo atraso aos consumidores que se credenciaram na pré-venda do aparelho nos Estados Unidos.

A Samsung atrasou as vendas globais do telefone depois que jornalistas encontraram problemas na tela de aparelhos que receberam para testes.

"Se não recebermos notícias de vocês e não tivermos enviado até 31 de maio, seu pedido será cancelado automaticamente", informou a gigante de tecnologia sul-coreana a clientes que encomendaram o Fold.

(Por Ju-min Park)