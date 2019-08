Por Doina Chiacu e Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos não estão enviando "mensagens contraditórias" para a Huawei e não acredita que a presença da empresa chinesa na lista negra impeça as negociações comerciais com Pequim.

"Eu não acho que haja uma mensagem contraditória", disse Pompeo em entrevista à CNBC.

"A ameaça de ter sistemas de telecomunicações chineses dentro de redes americanas ou dentro de redes em todo o mundo representa um risco enorme, um risco de segurança nacional", disse ele.

Washington pôs a Huawei numa lista negra em maio, proibindo-a de comprar peças e componentes de empresas americanas sem a aprovação do governo, alegando que a empresa chinesa está envolvida em atividades contrárias à segurança nacional dos EUA ou a interesses de política externa.

A disputa com a Huawei coincide com uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. As negociações estão paradas por enquanto, com a ameaça de tarifas maiores e outras restrições comerciais pairando sobre a economia mundial.