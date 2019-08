(Reuters) - O chileno Mauricio Norambuena, condenado pelo sequestro do publicitário Washington Olivetto em 2001, foi entregue para autoridades do Chile na madrugada desta terça-feira para ser extraditado, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, em sua conta no Twitter

A extradição de Norambuena, que foi membro do grupo guerrilheiro Frente Patriótica Manuel Rodríguez (FPMR), também foi comemorada na mesma rede social pelo presidente Jair Bolsonaro.

"É nossa política cooperar com outros países e não dar abrigo a criminosos ou terroristas. Vencidos problemas burocráticos entre Brasil e Chile, hoje estamos extraditando Norambuena, sequestrador do publicitário Washington Olivetto em 2001", escreveu o presidente.

"Em 1991 Norambuena foi condenado no Chile pelo assassinato do senador Jaime Guzmán", acrescentou Bolsonaro.

Também no Twitter, Moro republicou a postagem de Bolsonaro e disse que a entrega foi feita às autoridades chilenas nesta madrugada.

"Mais um criminoso que se foi. Extraditado com autorização do STF, foi entregue nessa madrugada ao Chile para cumprir as penas, comutada a perpétua para 30 anos, as quais foi condenado naquele país. Brasil não é refúgio para criminosos", escreveu o ministro.

Olivetto, um dos principais publicitários do Brasil, foi sequestrado em dezembro de 2001 e libertado pela polícia de São Paulo em fevereiro de 2002, após 53 dias de cativeiro. O publicitário foi sequestrado por um grupo liderado por Norambuena.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)