A fabricante de turbinas eólicas Siemens Gamesa fechou contrato para fornecer equipamentos para duas usinas no Brasil que somarão 94 megawatts em capacidade, informou a companhia em comunicado nesta quarta-feira.

O negócio, com a Brennand Investimentos, envolve 27 máquinas para os parques eólicos Arizona e Honorato, na Bahia, com entrega das máquinas prevista para meados de 2020. A empresa não abriu os valores do acordo.

De acordo com a Siemens Gamesa, as máquinas envolvidas no contrato com a Brennand podem ter potência de entre 3,3 megawatts e 3,75 megawatts cada, dependendo dos requisitos dos projetos, com um diâmetro de rotor de 132 metros.

A empresa acrescentou que os equipamentos tiveram conteúdo local certificado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no início deste ano, o que permite que os clientes financiem a aquisição com o banco de fomento.

A Siemens Gamesa destacou que já forneceu mais de 3,1 gigawatts em turbinas eólicas no Brasil desde 2012. A companhia possui uma fábrica de montagem de nacelles eólicas em Camaçari, na Bahia.