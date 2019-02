SÃO PAULO - A Smiles deve investir mais de 50 milhões de reais em sua operação na Argentina, incluindo lançamento de um site exclusivo para as atividades no país, informou nesta segunda-feira a companhia de programas de fidelidade de clientes.

"A chegada do Smiles na Argentina oferecerá empregos e atenderá às demandas do mercado argentino, além de todas as transações serem feitas em moeda local", disse o presidente da Smiles Argentina, André Fehlauer, em comunicado.

Segundo o documento, os 300 mil clientes argentinos já cadastrados na plataforma brasileira poderão migrar suas milhas para a conta argentina. O site local permitirá a emissão de passagens da Gol e outras 17 companhias aéreas com 100 por cento de milhas ou milhas e pesos.