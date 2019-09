Por David Shepardson

(Reuters) - O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, reuniu-se com parlamentares no Capitólio pelo segundo dia nesta quinta-feira, como parte do esforço da gigante da mídia social para melhorar sua reputação diante de uma série de investigações.

Zuckerberg, também fundador do Facebook, deve se encontrar nesta quinta-feira com o senador Mike Lee, republicano de Utah. Ele tem outras reuniões planejadas para sexta-feira.

Uma pessoa informada sobre o assunto disse que Zuckerberg também deve ter reuniões com o governo Trump. O Facebook e a Casa Branca se recusaram a dizer se Zuckerberg se encontraria com o presidente Donald Trump.

O senador Mark Warner, democrata e vice-presidente do Comitê de Inteligência, ajudou a organizar um jantar para Zuckerberg com outros senadores a pedido da empresa, disse a porta-voz da Warner, Rachel Cohen.

O senador Richard Blumenthal estava entre os presentes no jantar e chamou as discussões de sérias e substanciais.

"Não é segredo que tenho sido um crítico duro do Facebook, então fiquei feliz com a oportunidade de discutir minhas preocupações diretamente com Zuckerberg", disse Blumenthal. "Concentrei-me nos desafios da proteção da privacidade e recebo bem o interesse construtivo demonstrado por Zuckerberg".