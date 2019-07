Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - A Sony surpreendeu o mercado ao divulgar nesta terça-feira lucro operacional recorde para o primeiro trimestre fiscal, uma vez que a forte demanda por sistemas de múltiplas câmeras aumentou as vendas de sensores de imagem do grupo, compensando desaceleração nos negócios com videogames.

A Sony se beneficiou de vendas de smartphones mais potentes para clientes como a Huawei, o que minimizou fraqueza do mercado de videogames, já que o console PlayStation 4, lançado há quase seis anos, se aproxima do fim de seu ciclo de vida enquanto o custo para desenvolver um novo console aumenta.

O grupo japonês tevelucro operacional de 230,93 bilhões de ienes (2,1 bilhões de dólares) no trimestre encerrado em junho, um aumento de 18,4% em relação ao ano anterior. O resultado superou estimativa média de analistas, 173,61 bilhões de ienes, segundo dados da Refinitiv.

A Sony, que teve dois anos seguidos de lucro recorde, manteve sua expectativa de resultado positivo para o ano fiscal que se encerra em março em 810 bilhões de ienes.

O setor de sensores de imagens teve lucro de 49,5 bilhões de ienes, ante 29,1 bilhões um ano antes, compensando confortavelmente a queda de 9,6 bilhões no lucro da divisão de videogames.

Mas alguns analistas dizem que a Sony provavelmente estará suscetível à situação da Huawei, uma importante cliente de imagem que Washington colocou em uma lista negra em meados de maio, embora a empresa chinesa tenha dito que suas vendas de smartphones aumentaram 24% no primeiro semestre do ano.

A Jefferies estima que a Huawei foi responsável por 15% a 20% da receita de sensores de imagem da Sony no ano anterior.

"Preocupações sobre questões relacionadas ao comércio permanecem para o segundo semestre (do ano fiscal)", disse o vice-presidente financeiro, Hiroki Totoki, acrescentando que a Sony monitorará de perto a situação durante o trimestre de julho a setembro para avaliar o impacto nos resultados.