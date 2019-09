BANGALORE, Índia (Reuters) - O Spotify adquiriu a plataforma de produção musical SoundBetter, informou o serviço de streaming nesta quinta-feira, sem revelar os termos da transação.

O SoundBetter, com sede em Nova York, se tornará parte do recurso Spotify for Artists, que fornece informações, ferramentas de gerenciamento de perfis e promoção para artistas e suas equipes, disse a empresa sueca.

A plataforma da SoundBetter permite a contratação de músicos, engenheiros de áudio, produtores e compositores. A empresa foi formada em 2012 e possui mais de 180 mil artistas registrados em sua rede, segundo comunicado.

Os usuários ativos mensais do Spotify, incluindo os da versão gratuita suportada por anúncios, aumentaram 29%, para 232 milhões de pessoas no segundo trimestre.

(Por Aishwarya Nair)