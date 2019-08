SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de meios de pagamento Stone teve lucro líquido de 172 milhões de reais no segundo trimestre, alta de cerca de 173% ante mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta quarta-feira.

O resultado veio com um salto de 68,6% na receita, para 586,2 milhões de reais, enquanto o custo de serviços avançou 43,5% e as despesas administrativas subiram 32,4%.

A empresa encerrou o segundo trimestre com 360,2 mil clientes ativos, alta de 79,5% sobre mesmo período de 2018. As adições líquidas no período cresceram 26,5%, para 50,5 mil.

A Stone compete com companhias como Mercado Pago e PagSeguro e também com grupos mais tradicionais no setor como Cielo e Rede.

(Por Alberto Alerigi Jr.)